Metrô terá horário de funcionamento normal no Réveillon

Durante o Réveillon deste ano, as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô de São Paulo funcionarão no horário normal de operação, das 4h40 à 0h nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro.

A Central de Achados e Perdidos (CAP), na estação Sé, ponto de conexão das linhas 1-Azul e 3-Vermelha, funcionará até o dia 31 de dezembro no horário normal das 7h às 20h, retornando em 04/01. Nos dias 01, 02 e 03 de janeiro, a CAP não funcionará.

A Loja do Bilhete Especial do Desempregado, na estação Marechal Deodoro (Linha 3-Vermelha) funcionará até o dia 30 de dezembro no horário normal das 9h às 16h e volta a atender normalmente no dia 04/01. Nos dias 31 de dezembro, 01, 02 e 03 de janeiro, a loja não prestará serviço.

O Posto Avançado de Apoio à Mulher, na estação Santa Cecília (Linha 3-Vermelha) funcionará até dia 31 de dezembro no horário normal das 8h às 19h, também voltando a atender normalmente no dia 04/01. Nos dias 01, 02 e 03 de janeiro o posto estará fechado.

Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô funciona normalmente durante todos os dias, das 8h às 20h, pelo telefone 0800-7707722. Outra opção é consultar o site do Metrô (www.metro.sp.gov.br) ou as redes sociais onde o Metrô tem perfil: Facebook (facebook.com/metrosp), Twitter (twitter.com/metrosp_oficial) e Instagram (instagram.com/metrospoficial).

Após o feriado prolongado, na segunda-feira, 4 de janeiro, primeiro dia útil de 2021, a operação será iniciada no horário habitual, às 4h40 e os postos do Achados e Perdidos, Bilhete Especial do Desempregado e o de Apoio à Mulher, voltam a funcionar em seus horários normais.