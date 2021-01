Cidade: Em 11 dias, Operação Cavalo de Aço averigua 304 motos, multa 52 e apreende 27

A Operação Cavalo de Aço abordou de 22 de dezembro a 1º de janeiro um total de 304 motocicletas em diversos bairros de Guarulhos, averiguou 376 pessoas (três foram detidas), multou 52 infratores e apreendeu 27 motos. A ação foi coordenada pela Guarda Civil Municipal (GCM), em ação conjunta com a Polícia Militar de São Paulo.



No Réveillon aconteceu a segunda parte da operação, que foi do dia 28 até a madrugada de 1º de janeiro e abordou 98 pessoas em 87 motocicletas, multou 12 infratores e apreendeu sete motos no município. Já no período do Natal, ao longo de seis dias (de 22 a 27 de dezembro) a operação Cavalo de Aço vistoriou 217 motocicletas, averiguou 278 pessoas (incluindo as três detidas), multou 40 infratores e apreendeu 20 motos.



As penalidades aos que desrespeitaram leis do trânsito foram aplicadas pelos mais diversos motivos, entre eles o de rodar com a viseira totalmente levantada, avançar sinal vermelho, conversão proibida e transitar na contramão, além do uso do escapamento aberto, provocando barulho. Na média foram utilizados no patrulhamento 30 guardas civis municipais, além de dez viaturas e mais seis motos.