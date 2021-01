Prefeitura distribui mais de 194 mil refeições gratuitas nos últimos cinco meses

Um total de 194.224 refeições gratuitas foram distribuídas à população vulnerável pela Prefeitura de Guarulhos nos últimos cinco meses. Por meio do programa Restaurante do Bem, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), 189 mil refeições – 127 mil almoços e 62 mil sopas – preparadas por nutricionistas com insumos doados por supermercados e empresas foram servidas em oito pontos estratégicos do município, como creches conveniadas à Secretaria de Educação.

Além disso, o programa Alimento Fraterno, assegurado através de convênio com a instituição Núcleo Batuíra, ofertou outras 5.224 refeições à população em situação de rua que não aceita acolhimento institucional. A distribuição das marmitas do Alimento Fraterno ocorreu no Se-Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua).

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Viterale, abordou a importância das iniciativas. “Os programas Restaurantes do Bem e Alimento Fraterno foram de suma importância em 2020 e alcançaram a camada da sociedade mais vulnerável e que sofria com a insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não tinham condições de se alimentar nem sequer nos restaurantes populares ao custo de R$ 1 o almoço. Os programas foram relevantes por acabar com a fome dessas pessoas e garantir a alimentação saudável, nutricional e igualitária, como é um direito de todos”, afirmou Viterale.