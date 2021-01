Doria antecipa reclassificação do Plano São Paulo em três semanas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou para esta sexta-feira (15) nova reclassificação extraordinária do Plano São Paulo, sobre as regras de quarentena para o Estado. A reclassificação estava prevista para acontecer em três semanas, no dia 5 de fevereiro – um mês após a última classificação feita na semana passada (8), em meio à piora dos indicadores epidemiológicos do avanço da covid-19 no Estado.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, o Estado vive avanço da doença semelhante ao registrado em agosto do último ano, durante pico de contágio e infecções. Nesta terça-feira (12), o Estado registrou variação semanal – comparativo dos últimos sete dias contra os sete anteriores – positiva de 62,5% em novos casos, de 40,2% em óbitos e 24,0% em internações.

Para o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, os efeitos causados por uma eventual vacinação em massa a partir de janeiro não serão perceptíveis antes de abril.

Volta às aulas

Nesta quarta-feira (13), o secretário estadual de Educação do Estado, Rossieli Soares, confirmou que o retorno às aulas para a rede paulista de ensino está previsto para o dia 1º de fevereiro Neste ano, o governo estadual autorizou a abertura das escolas, independentemente da fase do Plano São Paulo em que se encontre a região.

Segundo disse o governador, “a educação é fundamental para todos nós que somos pais, temos filhos que há mais de 12 meses estão distantes de suas aulas, do ensino, de seus professores e que precisam, com critério e planejamento, retomarem suas aulas”.