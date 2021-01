GCM acaba com festa de 300 pessoas no Pimentas no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos foi acionada entre 15 e 17 de janeiro para atender 74 chamados de perturbação do sossego público. O caso mais significativo foi o de uma festa na rua Céu Azul, bairro do Gopoúva, com a presença de 300 pessoas na madrugada de sábado (16) para domingo (17), que acabou sendo controlada sem a necessidade de nenhum tipo de enfrentamento.

Do montante de chamados, 40 casos foram atendidos in loco por equipes da GCM, que resolveram o problema apenas por meio de conversas. Outros 14 casos foram resolvidos por telefone, com orientação aos denunciantes, e 20 não foram atendidos por falta de detalhamento melhor das informações ou por ocorrerem em simultaneidade com outros atendimentos. Todas as ligações foram feitas para o número 153.