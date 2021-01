Bicho-preguiça é resgatado pela Inspetoria Ambiental da GCM na Vila Carmela

Um bicho-preguiça, animal que se encontra ameaçado de extinção, foi resgatado no início da tarde deste domingo (17) em uma residência na rua Pérola do Mar, Vila Carmela. A ação foi realizada pela Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, atendendo a um pedido do próprio morador.

Os agentes da GCM estiveram no local e após o resgate levaram o animal para ser examinado. Depois da constatação das boas condições do bicho-preguiça, ele acabou sendo libertado em seu hábitat natural, dentro dos limites do Parque Estadual Itaberaba.

A espécie encontrada, preguiça-comum, habita regiões de florestas desde a América Central até a América do Sul, sendo encontrada em países como Brasil, Peru, Venezuela, Nicarágua, entre outros. Em Guarulhos é encontrada na região da Serra da Cantareira. A preguiça-comum mede cerca de 60 cm e pesa em torno de 4 kg.