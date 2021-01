Guarulhos inicia a campanha de castração gratuita de cães e gatos em 2021

A Prefeitura de Guarulhos deu início nesta terça-feira (19) às cirurgias de castração gratuitas de cães e gatos em 2021. Os procedimentos foram realizados no período da manhã no Departamento de Proteção Animal (DPAN), em Bonsucesso. Mais pets serão atendidos nesta quarta-feira (20), no mesmo local, totalizando 225 castrações nesta semana. Todos os animais são identificados por microchip e pelo Registro Geral Animal (RGA).

Os beneficiados nesta etapa são os tutores que realizaram agendamento online através da página dpan.guarulhos.sp.gov.br na última sexta-feira (15), e também aqueles cujos pets pesam mais de 20 kg e que, portanto, não puderam ser atendidos nos castramóveis. Novas vagas serão disponibilizadas nas próximas sextas-feiras de janeiro e fevereiro, sempre a partir das 9h, no mesmo endereço virtual. Cada munícipe pode inscrever até três animais em cada etapa.

Uma das beneficiadas desta etapa foi a dona de casa Pamela Roman de Lima Carvalho, que nesta terça-feira compareceu ao centro cirúrgico do DPAN com o cachorrinho da família. “Consegui a vaga pelo site e foi bem tranquilo. Também já castrei aqui meus três gatos e nunca tive problemas. É só seguir as orientações passadas pelos veterinários, que fazem um ótimo serviço. Não precisa ter medo de castrar”, disse.

Durante 2020, entre o serviço Castramóvel e o centro cirúrgico do DPAN no Bonsucesso, 8.870 animais foram castrados gratuitamente pela Prefeitura. “Apesar da alta demanda pelo serviço, nosso objetivo é atender o maior número possível de animais. Neste sentido, até o início de março a Prefeitura retomará o programa Esgotamento Bairro a Bairro, realizado nos dois trailers do serviço Castramóvel, que responde pela maioria dos procedimentos, uma vez que facilitam o acesso aos munícipes das diversas regiões da cidade”, explica Andrea Viegart, diretora do DPAN.

De acordo com estimativa do departamento, a cidade possui cerca de 300 mil cães e gatos a serem castrados. A esterilização cirúrgica, procedimento invasivo que dura cerca de 30 minutos, é fundamental para o controle reprodutivo dos animais, evitando casos de abandono e maus-tratos. A cirurgia também ajuda a evitar problemas de saúde, como tumores de testículo, próstata e mamários. Cães e gatos castrados tendem a ficar mais calmos e caseiros. A castração pode ainda reduzir o hábito de urinar para demarcar território.

Castramóvel – Em operação entre agosto e o início de dezembro de 2020, os dois Castramóveis operados pela Prefeitura em conjunto com empresa contratada levaram o programa Esgotamento Bairro a Bairro a Jardim Ponte Alta, Sadokim, Residencial Bambi, Jardim Presidente Dutra, Parque Mikail, Pimentas, Jardim Jacy, Jardim Bela Vista, Taboão, Jardim Santa Rita, Jardim São Paulo, Vila Flórida, Vila Industrial, Cabuçu e Parque Continental II. O serviço será retomado até o início de março.