Um grave acidente aconteceu, no início da tarde desta quinta-feira (11), no cruzamento da avenida Antônio de Souza com a rua Francisco de Paula Santana, próximo ao viaduto Cidade de Guarulhos, no Centro.

Um veículo (Fox) vermelho capotou na via, mas sem vítimas. A PM e o Corpo de Bombeiros foram chamados e imediatamente chegaram no local. Apesar da colisão, o motorista negou assistência médica.