Fora da zona de rebaixamento, Vôlei Guarulhos encara o Uberlândia nesta quarta-feira (24)

Ainda com chances de classificação para a fase quartas de final desta edição da Superliga de Vôlei Masculino, o Vôlei Guarulhos enfrenta nesta quarta-feira (24), o Uberlândia, oitavo colocado, longe de seus domínios. Em caso de triunfo do escrete guarulhense, a diferença entre as equipes pode ser reduzida em até três pontos. Classificam-se para a próxima etapa da competição os oito primeiros colocados.



Na última rodada, o Vôlei Guarulhos visitou o Vôlei Renata, em Campinas, e voltou com uma derrota por 3 sets a 1 [24-26, 25-23, 25-17 e 25/17]. Com 18 pontos, o time guarulhense está a seis do Uberlândia, oitava colocada na Superliga e, no momento, última das classificadas para os playoffs. A vantagem é que o time possui seis pontos de vantagem para o Sesi, primeira equipe no rebaixamento.