Idosos vacinados no Maia e Pimentas tomarão a 2ª dose na UBS a partir das 10h

Aproximadamente 1.500 idosos que foram vacinados contra a Covid-19 nos polos Bosque Maia e CEU Pimentas têm de tomar a segunda dose da Coronavac nesta quarta e quinta-feira (dias 24 e 25). Para tanto, eles devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto de sua residência, a partir das 10h, portando o comprovante da primeira aplicação, além de documento original com foto e CPF.

A Secretaria da Saúde informa que a segunda dose dessa população está garantida. Para evitar aglomerações, orienta-se que os idosos cheguem às unidades somente a partir das 10h. Já os idosos que fizeram o cadastramento no site da Prefeitura devem aguardar o telefonema da equipe de saúde com data e horário agendado para se dirigir à UBS e tomar a vacina.

Pessoas em situação de rua

Nesta terça-feira (23) a Secretaria da Saúde, em conjunto com os profissionais do Consultório na Rua do SUS, iniciaram a imunização contra a Covid-19 em pessoas em situação de rua que ficam abrigadas próximas da rodoviária do Parque Cecap, do Hospital Geral de Guarulhos, do Viaduto Cidade de Guarulhos, da região do Macedo e da Praça Oito de Dezembro, no Taboão. A vacinação deste público prossegue nos próximos dias, assim como a imunização em domicílio dos idosos acamados e restritos ao lar cadastrados nas UBS.