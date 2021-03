Forças de segurança farão operação para garantir maior rigor nas fiscalizações

Depois de reunião realizada com representantes dos órgãos de segurança nesta quinta-feira (25), o prefeito Guti determinou uma maior fiscalização no cumprimento do Plano São Paulo, do governo estadual, que impõe restrições de circulação e ao funcionamento dos comércios de Guarulhos.

Entre as operações realizadas estará a fiscalização dos comércios, o que envolve equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar. As equipes da GCM e da PM farão patrulhamentos em pontos de aglomerações de pessoas, que causem perturbação do sossego público e perigo de contaminação pelo coronavírus.

As barreiras sanitárias serão efetuadas por Polícia Rodoviária Federal, GCM e Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, com pontos de blitze para impedir a circulação de veículos durante o período de restrição nas regiões Pimentas, Cumbica, Vila Galvão e Centro.

A Polícia Civil reforçará os plantões nas delegacias para autuar pessoas conduzidas em razão das infrações cometidas.

As medidas visam a minimizar a circulação desnecessária de pessoas na cidade. Os agentes vão orientar os cidadãos para adotarem uma conduta cooperativa e preventiva, já que as circunstâncias da pandemia exigem cuidados redobrados por parte de todos.