Projeto Recicla Cidade visa aumentar em 20% a coleta seletiva na região do Alto Tietê

Lançado nesta quinta-feira (29), num evento virtual, o projeto Recicla Cidade visa aumentar em 20% a coleta de materiais recicláveis na região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), numa iniciativa em parceria com a ONG Espaço Urbano e apoio da empresa TetraPak.

O Recicla Cidade é inspirado no projeto piloto desenvolvido nos municípios de Guararema e Salesópolis desde 2017 e 2019, respectivamente, com resultados positivos. A expansão para os outros 10 municípios da região vem atrelada ao foco na melhoria e ampliação dos serviços de coleta seletiva, assim como na formação de catadores de materiais recicláveis para atuação de forma cooperada. Na etapa atual estão sendo realizados o mapeamento e diagnóstico dos municípios, com identificação das dificuldades, demandas, recursos e talentos disponíveis.

“A implantação do projeto Recicla Cidade em Salesópolis foi um dos maiores desafios da nossa gestão e com resultados muito positivos, com a geração de emprego para mais de 20 famílias, redução de custos do município com aterro sanitário e conscientização de boa parte da população, o que provocou o aumento nos materiais recicláveis de 30 toneladas para 110 toneladas por mês”, relatou o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes.

O secretário executivo do Condemat e ex-prefeito de Guararema, Adriano Leite, também falou da experiência na implantação do projeto no município durante sua gestão. “Além de todo o valor ambiental, social e econômico do projeto, é muito bom ver o engajamento de toda a sociedade, dos alunos, comércios e da população em geral e a expansão dos resultados”, destacou.

Gestora de projetos da Espaço Urbano, Roseli Barbosa destacou o trabalho de parceria. “Essa iniciativa abre um mar de oportunidades para outras parcerias público-privadas e com isso o Condemat pode se tornar referência, não somente para outros consórcios, mas para outras iniciativas em todo o país, com otimização de recursos e gestão eficiente”, disse.

A próxima etapa do projeto acontece em junho com o início da capacitação dos catadores de materiais recicláveis como agentes ambientais.