Veja como fica a previsão do tempo para o final de semana com feriado em Guarulhos

O final de semana do guarulhense será bem parecido com o decorrer desta semana: o dia amanhece gelado com a temperatura mais amena, com a chegada da tarde o calor aumenta, mas à noite esfria novamente.

Neste sábado (01) a previsão é que a máxima chegue até 26°C, com mínimas de 11°C. No domingo (02) a máxima pode chegar aos 27°C.

Veja a previsão do tempo de acordo com o Climatempo:

Sábado (01): dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, quantidade de nuvens diminui durante a noite.

Chuva: 0% de chance

Máxima: 26°C

Mínima: 11°C

Domingo (02): dia de sol com algumas nuvens ao amanhecer, com aumento delas durante à tarde, mas sem chuva.

Chuva: 0% de chance

Máxima: 27°C

Mínima: 11°C