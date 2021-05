GCM dispersa festa no calçadão da rua D. Pedro II com 300 pessoas

Uma festa em pleno calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro, envolvendo cerca de 300 pessoas, foi dispersada pela Guarda Civil Municipal (GCM) no final da noite desta terça-feira (11). Após uma verificação de aglomeração por meio do monitoramento com câmeras, os agentes foram até o local.

Na via foi constatada uma aglomeração de público jovem, em sua maioria formada por adolescentes, sem qualquer cuidado com os preceitos de isolamento social e também sem a utilização de máscaras, o que caracterizam um grande risco de contaminação pela covid-19.

Com base na lei federal 13.022, de 2014, que atribui à GCM o patrulhamento preventivo, a proteção dos direitos humanos fundamentais, a preservação da vida e o compromisso com a evolução social da comunidade, houve a dispersão do evento, não sendo necessário o uso de força.

Segundo o comandante-geral da GCM, Francisco Borotta, “a corporação tem agido para coibir eventos ilegais com aglomerações de pessoas, visando a garantir o cumprimento das normas vigentes e resguardando a saúde dos munícipes, mesmo quando eles não fazem a sua parte, que é evitar eventos dessa natureza em plena pademia”.

A GCM atende as denúncias da população 24 horas por dia pelo telefone 153