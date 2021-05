Hospital da Criança recebe a doação de 51 cestas básicas e 30 caixas de lápis de cor

O Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), em Guarulhos (SP), administrado pelo IDGT, recebeu na sexta-feira, 14 de maio, uma doação de 51 cestas básicas e 30 caixas de lápis de cor. Os itens foram doados pela Comunidade Cristã de Guarulhos.

“Nossa igreja está de coração aberto para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sabemos das dificuldades que muitos enfrentam hoje e resolvemos colaborar com o projeto do HMCA/IDGT que doa cestas básicas às famílias carentes de crianças que recebem alta do hospital”, disse Cátia Marques, esposa do pastor Ovídio Marques Dias.

O escritório da imobiliária do pastor, segundo Cátia, fica na rua do HMCA. “Há tempos ele sentia o desejo de ajudar o hospital e não sabia como fazer. Quando soube sobre o projeto, ficou sensibilizado e toda comunidade da qual ele é pastor se mobilizou para ajudar”, completou a esposa.

Além do pastor Ovídio, a doação também contou com o empenho do pastor Edmilson Marques Dias. Diretora geral do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), a doutora Regina de Luca fez questão de agradecer as doações, ressaltando importância deste ato solidário para a vida de muitas famílias.