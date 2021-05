CCR NovaDutra engaja caminhoneiros no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Da Redação

[email protected]



O Instituto CCR, gestor social do Grupo CCR, com apoio da CCR NovaDutra, promove ação de conscientização dedicada ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação vai ao encontro do foco do Instituto CCR, que é o de promover inclusão social por meio de iniciativas que incentivem a preservação da vida, a saúde, a cidadania e o respeito ao próximo.



A campanha é liderada pelo programa Estrada para a Saúde e tem o objetivo de tornar os caminhoneiros aliados no compromisso de proteção, denunciando atitudes suspeitas, de qualquer lugar do Brasil. Ela também contempla abordagem junto aos caminhoneiros que utilizam os serviços do Estrada para a Saúde nos postos fixos dos trechos das concessionárias CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR AutoBAn e CCR ViaOeste, com material de orientação que explica o que são a violência, o abuso e a exploração sexual e orienta sobre prevenção e como denunciar.



O objetivo é engajar o motorista a denunciar – com sigilo, segurança e agilidade – qualquer tipo de violência sexual ou infração que traga privação da infância ou da primeira juventude. E o caminho para tal é seguro e acessível. Com um telefonema para o ‘Disque 100’ – gratuito – é possível começar a mudar a realidade desafiadora desta temática.



A data foi instituída pela Lei Federal 9.970/00, uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro, ancorada pela sociedade civil e por entidades de classe.



Como denunciar? – Basta utilizar o Disque 100 ou Disque Direitos Humanos, um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) que recebe denúncias de abuso e exploração contra crianças e adolescentes. Ele funciona diariamente 24h, inclusive nos finais de semana e feriados. As denúncias são anônimas e podem ser feitas por qualquer pessoa de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita para o número 100.