Previsão de baixas temperaturas intensifica Operação Inverno nos próximos dias

Uma massa polar deve atingir Guarulhos a partir da noite de quarta-feira (28) e fará com que haja grande queda na temperatura. A previsão é de que ao longo da semana sejam registradas mínimas de 3º C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Por conta disso, a Prefeitura irá intensificar a Operação Inverno, de acolhimento às pessoas em situação de rua, e alerta a população para que acione o Serviço de Especializado de Abordagem Social (Seas) se encontrar alguém nessa condição. As equipes do Seas atendem pelos telefones 2536-4110 e 2441-9396 e podem ser contatadas sempre que a temperatura estiver igual ou abaixo de 13ºC, de segunda a segunda.

O plano de contingência para esta semana inclui o aumento de oferta de pernoite de 75 para 140 vagas e disponibilização de café da manhã no Restaurante Popular do Bem Zilda Arns, no Macedo, região central, além dos locais que já fornecem o desjejum, como o Centro Pop e o Se-Pop. Além disso, uma equipe da Proguaru irá auxiliar no monitoramento de pessoas em situação de rua e acionar a Abordagem Social se necessário.

Operação Inverno

A Operação Inverno oferece acolhimentos institucionais e de pernoite por 12 horas, além de distribuir refeições por meio do programa Alimento Fraterno, mesmo aos que não aceitam abrigo. O programa prevê refeições elaboradas por nutricionista para 150 pessoas, as quais são oferecidas todos os dias da semana, das 19h às 21h.

O Seas realiza diariamente busca ativa, ou seja, as equipes passam duas vezes por dia pelos locais em que há maior concentração de pessoas em situação de rua, como praças e viadutos, e ofertam assistência e acolhimento. Nesses locais o serviço tenta convencer a pessoa a aceitar o acolhimento e assim ser encaminhada a um serviço da administração municipal.

A ação é desenvolvida de forma indireta pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, por meio da organização da sociedade civil Núcleo Batuíra, vencedora do edital de chamamento público.