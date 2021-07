Sabesp realiza serviços em reservatório e deixa 9 bairros sem água nesta quarta

A Sabesp informa que executa nesta quarta-feira (28), das 8h às 12h, serviços de manutenção no reservatório localizado na Estrada do Sabó, 91, em Guarulhos. A normalização do fornecimento acontece no decorrer da noite de quarta-feira (28).

A manutenção poderá afetar o abastecimento nos seguintes bairros: São João, Bananal l, Bananal lll, Bananal ll, Ivernada, Lavras, Vila Rica,Parque Santos Dumont e Haroldo Veloso.

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência. É importante que os moradores mantenham o uso consciente da água.

A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais, via ligações gratuitas: 195 e 0800 055 0195 ou WhatsApp exclusivo para Guarulhos 11 95976-3843.