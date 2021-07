Prefeitura forma jovens do curso Fotografia com Smartphone

Incentivando o acesso à cultura e à arte de forma simples e descomplicada, a Prefeitura de Guarulhos formou nesta quarta-feira (28) 16 alunos no curso Fotografia com Smartphone. O programa, iniciativa da Subsecretaria de Juventude (SJ), em parceria com o Centro de Integração da Cidadania – CIC Pimentas, atendeu jovens de 15 a 29 anos, que tiveram aulas teóricas, práticas e realizaram visitas técnicas entre 07 e 28 de julho.

A fotografia por smartphone abre diversas possibilidades para que os jovens possam demonstrar seus sentimentos, opiniões, críticas e seu próprio olhar sobre o mundo que os cerca, além de os incentivar na busca de uma fonte de renda alternativa.

“Quando era mais novo, não conhecia essas profissões. Sempre tive contato com as profissões mais comuns. Poder proporcionar esse acesso ao conhecimento, geração de oportunidade, sonhos e assistir o despertar dessa galera para o desenvolvimento à cidadania é um privilégio” afirmou o subsecretário da Juventude, César Sousa.

Durante a visita técnica ao laboratório de fotografia da Universidade Guarulhos (UNG), os alunos foram recepcionados pelo coordenador do curso de fotografia, Alex Francisco, e pelo técnico de laboratório, Anderson Macedo. Na oportunidade, os estudantes vivenciaram a prática de fotografar em estúdio, o processo de revelação de filme analógico e conheceram o estúdio de rádio e TV. Essa experiência foi proporcionada graças à parceria firmada com a universidade, através da coordenadora de marketing, Flávia Cavalcante de Barros e do assistente de marketing Haroldo Cerqueira da Silva.

Para o professor Alan Neves, fotografo profissional e servidor da SJ, é importante que os jovens descubram a melhor forma de se comunicar. “Em pleno século XXI, todos somos comunicadores e geradores de conteúdo, estamos sempre com o celular no bolso. O curso de fotografia por smartphone quer demonstrar que sim, podemos fotografar bem, com técnica e muita qualidade”, afirmou.