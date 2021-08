CPTM assina contrato para extensão da Linha 13-Jade até a Barra Funda

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) assinou o contrato para as obras de extensão a Linha 13-Jade até a Barra Funda. Com valor de R$ 158 milhões, o documento contempla a elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação dos sistemas. A homologação foi publicada na edição de ontem (10/08) do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dentre as atividades contempladas no contrato estão os sistemas de rede aérea de tração, sinalização, suprimento de energia de tração e via permanente. As obras serão de responsabilidade do Consórcio Telar – Gros – Sprail, com prazo de de 36 meses para serem concluídas. “Isso significa que serão dadas todas as condições para que a Linha 13-Jade, fundamental para a ligação entre o centro da capital paulista e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, chegue à zona oeste de São Paulo, criando novas opções de mobilidade”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.

As obras estarão concentradas no trecho entre as estações Luz, de onde parte o Expresso Aeroporto, e a Estação Barra Funda, que atualmente já atende as Linhas 7-Rubi e 8-Diamante, além da Linha 3-Vermelha do Metrô, e incluem também a construção de uma nova subestação de energia elétrica para alimentar os trens neste novo trecho. As primeiras ações do trabalho serão as instalações dos canteiros de obras, análise do plano de trabalho e questões trabalhistas.