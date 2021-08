Anistia de Guarulhos destaca-se por benefícios maiores do que na Capital

O Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) 2021 de Guarulhos apresenta uma série de vantagens para o devedor em comparação com as edições passadas e iniciativas semelhantes de outras cidades do estado de São Paulo. Para auxiliar o contribuinte, principalmente aqueles afetados economicamente pela pandemia, a Prefeitura de Guarulhos dispõe de anistia total de juros e multas, prazos flexíveis, descontos proporcionais parcelados em até 120 vezes e adesão online e presencial.

Enquanto que na capital paulista a redução é de até 85% do valor dos juros e de até 60% para parcelamentos, Guarulhos oferece até 100% de desconto para a quitação em cota única e até 90% para pagamentos parcelados.

Neste ano, o prazo de adesão está muito mais flexível, com três meses a mais de disponibilidade. Desta vez, a primeira fase do PPI irá dispor de anistia total em juros e multas durante cinco meses, o que antes costumava ocorrer por cerca de dois meses. De 30 de outubro até 30 de novembro, o benefício máximo será de 90%. De 1º a 20 de dezembro o desconto poderá atingir 80%.

O secretário de Gestão, Adam Kubo, conta que o projeto está mais acessível. “Com a possibilidade de pagamento em até 120 vezes e descontos proporcionais ao número de parcelas, o contribuinte pode escolher o valor mais condizente à sua renda mensal”.

A anistia, como é conhecido o PPI, negocia descontos em juros e multas de dívidas municipais vencidas até dezembro de 2020. Não são aceitos débitos provenientes de infração à legislação de trânsito, de natureza contratual, do Simples Nacional e as indenizações devidas ao município.

Como aderir à anistia

A evolução do programa também se destaca pela adesão totalmente online. Por meio do portal fazenda.guarulhos.sp.gov.br o munícipe pode fazer seu acordo sem sair de casa. A Prefeitura preparou um tutorial para ajudar aqueles que encontrarem dificuldades durante a realização do procedimento pela internet. O vídeo pode ser acessado pelo link bit.ly/AnistiaTutorial.

Outro ponto positivo é que o contribuinte que desejar o atendimento presencial pode agendar a negociação na Rede Fácil pelo telefone (11) 2475-8650 ou por meio da página facilagendamento.guarulhos.sp.gov.br, sem a necessidade de aguardar em filas.