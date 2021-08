Famílias em vulnerabilidade social recebem cartões para a compra de mantimentos

A Prefeitura de Guarulhos entregou na manhã desta segunda-feira (16), no Adamastor, cartões com R$ 100 cada para a compra de mantimentos. Eles são destinados às famílias em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia, que possuem renda de até R$ 89 por pessoa e inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Os beneficiados são famílias atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Centro, Itapegica e Sítio dos Morros.

O Fundo Social de Solidariedade recebeu em julho 1.850 cartões da Associação Paulista de Supermercados (Apas), entidade que reúne supermercadistas do Estado de São Paulo. Em 28 de julho já haviam sido beneficiadas famílias do Pimentas e, no dia 22 do mesmo mês, do Jardim Presidente Dutra.

Após receber o cartão, Beatriz Vasconcelos de Barros, que está desempregada, considerou o benefício de fundamental importância para sua família no momento. “Tenho um bebê de 11 meses e meu marido também está desempregado, moramos de favor, estamos com dificuldades para ter acesso ao Bolsa Família e ao auxílio emergencial. Portanto, esse benefício vem pra ajudar mesmo, porque criança precisa comer, precisa de leite, fralda. É importante principalmente pro nosso bebê”, comentou.

Por sua vez, Jéssica Silva, também desempregada, diz estar sendo bem atendida no Cras e agradeceu a entrega do cartão. “Tenho duas crianças e está sendo muito difícil atualmente. Graças a Deus veio esse dinheiro pra nos ajudar”, disse.