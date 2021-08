Agricultura e compostagem é foco de visitas monitoradas do projeto Lixo Zero

Na próxima terça-feira (24) a equipe do projeto Lixo Zero Guarulhos vai promover visitas monitoradas a dois importantes pontos de interesse da cidade no que se refere a agricultura e compostagem. Em ambos os passeios a participação é livre e o transporte de ida e volta ao ponto de encontro é oferecido pela Prefeitura.

Os interessados em conhecer o Núcleo de Agricultura Urbana de Guarulhos devem comparecer às 9h30 ou às 14h30 no ponto de encontro (recepção da Secretaria de Serviços Públicos, na avenida Lauro de Gusmão Silveira, 580, Jardim São Geraldo). Durante a visita, que tem duração de cerca de 40 minutos, excluindo o tempo de trajeto até o local, a equipe de Agricultura Urbana, Periurbana e Familiar apresentará o sistema horta na telha e os participantes poderão tirar dúvidas sobre o plantio de hortaliças.

Já quem quiser conhecer a Área Educacional de Compostagem deve comparecer às 8h30 ou às 13h30 ao mesmo ponto de encontro. Durante a visita, com duração também de 40 minutos, os participantes vão conhecer vários métodos de compostagem e aprender a transformar restos de alimentos em adubo orgânico nutritivo para plantas.

Em ambas as visitas as vagas são limitadas e os interessados devem realizar inscrições antecipadas pelo WhatsApp Lixo Zero Guarulhos: (11) 94384-5250. Obrigatório uso de máscara e distanciamento social.