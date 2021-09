Projeto Recicla Guarulhos será inaugurado nesta quarta-feira

O projeto Recicla Guarulhos, parceria entre a Prefeitura e o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), será lançado nesta quarta-feira (22), às 15h, com o objetivo de estimular a reciclagem e a coleta seletiva na cidade. Para receber o link de acesso ao evento online inscreva-se por meio do formulário disponível em https://forms.gle/xzPTm5WRVtYqVNKV8.

A partir de ações de mobilização e sensibilização da população acerca de meio ambiente e reciclagem, o projeto funcionará em diferentes eixos de atuação que visam a atingir os mais diversos públicos da cidade. Ações com o esporte, a juventude, a educação e toda a população falarão sobre educação ambiental de uma forma inovadora. Além disso, capacitação para cooperados, palestras para a população e diversas outras atividades de educação ambiental estão planejadas para a cidade.

O projeto Recicla Guarulhos-Condemat é realizado pela ONG Espaço Urbano e pretende aumentar a quantidade e a qualidade de itens destinados às cooperativas de reciclagem da cidade, unindo a sociedade e o poder público para dar protagonismo aos cooperados, cooperadas, catadores e catadoras.

“Trata-se de um projeto de mobilização. Ouvimos toda a população sobre sua visão a respeito do resíduo e da coleta seletiva e partimos para um diálogo em que o foco é aumentar a quantidade de recicláveis e estimular a conscientização sobre o tema nos diversos setores da cidade”, define Roseli Barbosa, gestora de projetos da ONG Espaço Urbano.

Materiais educativos também fazem parte do projeto e ensinam como realizar a correta separação dos resíduos por meio do link https://www.youtube.com/watch?v=DsvGqB355Ag. A importância e a maneira correta de realizar doações de recicláveis para as cooperativas são explicadas em https://www.youtube.com/watch?v=6-e1vYzxxZ4.