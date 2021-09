CEU Jardim Cumbica está com matrículas abertas para cursos aquáticos

Com a aproximação do verão o CEU Jardim Cumbica, localizado na avenida Atalaia do Norte, 544, vai disponibilizar novas atividades para a área das piscinas. Os cursos acqua kids, acqua teens e de hidroginástica estão com matrículas abertas. As vagas são limitadas e o início das aulas está previsto para o dia 6 de outubro.

Para participar os interessados, pais ou responsáveis devem efetuar a inscrição no próprio CEU com os seguintes documentos: RG, comprovante de endereço e carteirinha de vacinação que comprove a vacina contra a covid-19.

Horários

De 9 a 12 anos

Acqua kids – todas as sextas-feiras, às 15h e às 15h50.

De 13 a 17 anos

Acqua teens – todas as sextas-feiras, às 14h e às 14h50.

Acima de 15 anos

Hidroginástica – quartas e sextas-feiras, às 11h e às 11h50.

Hidroginástica – sexta-feira, às 16h e às 16h50.

Hidroginástica – sexta-feira, às 18h e às 18h50.

O telefone (11) 2412-2771 está disponível para tirar dúvidas ou para obter mais informações.