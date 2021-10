CPTM promove projeto ‘Livro Livre’ para incentivo à leitura na linha 13-Jade

Uma biblioteca com 10.300 livros estará à mão dos passageiros das estações da CPTM durante a 16ª edição do Livro Livre, projeto de incentivo à leitura. De 25 a 30 de outubro, as obras, doadas pelo Departamento de Logística Administrativa da CPTM (DFAL) e pela Editora Letraria, poderão ser retiradas gratuitamente em qualquer uma das estantes e gelotecas espalhadas por 15 estações.

A ação que pretende incentivar a leitura entre os milhares de passageiros será promovida nas estações Franco da Rocha, Água Branca e Pirituba da Linha 7-Rubi; estação Ipiranga da Linha 10-Turquesa; estações Guaianases, Mogi das Cruzes, Dom Bosco e Tatuapé da Linha 11-Coral; estações Jardim Romano, Jardim Helena-Vila Mara, Itaim Paulista, Itaquaquecetuba da Linha 12-Safira; além de Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos da Linha 13-Jade.

Além de levar os títulos para casa, os passageiros também vão poder devolvê-los após a leitura, caso queiram, ampliando a rede colaborativa e a oportunidade de compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Após o período do Livro Livre, a devolução dos exemplares poderá ser feita nas estantes e gelotecas, que ficarão de forma permanente nas estações que abrigaram a iniciativa.

Durante o período do Livro Livre, equipes de voluntários das entidades Lions Itapety, Letraria, Neuróticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, parceiros do evento, vão auxiliar os passageiros na escolha e retirada dos livros.

Programação

25/10, das 14h às 16h: Estação Pirituba, Linha 7-Rubi

26/10, das 14h às 16h: Estação Ipiranga, Linha 10-Turquesa

27/10, das 14h às 16h, Estação Tatuapé, Linhas 11-Coral e 12-Safira

28/10, das 14h às 16h, Estação Guarulhos-Cecap, Linha 13-Jade

29/10, das 14h às 16h, Estação Mogi das Cruzes, Linha 11-Coral

30/10, das 10h30 às 13h, Estação Guaianases, Linha 11-Coral

Gelotecas – Iniciada em 2018 nas estações da CPTM, o projeto da geloteca foi idealizada pelo professor de arte e psicólogo da educação João Belmonte, para estimular a leitura e a troca de exemplares entre as comunidades periféricas em pontos de deslocamentos e encontros dessas pessoas. Até hoje, o artista já grafitou 180 gelotecas e o projeto está replicado Brasil e no Uruguai.

Livro Livre CPTM – A iniciativa é movimento da CPTM que consiste em deixar livros nas estações para que os passageiros encontrem, peguem, leiam e voltem a liberá-lo para outra pessoa, criando um movimento colaborativo e coletivo de incentivo à leitura.

O objetivo do Livro Livre é criar uma corrente de leitura para que a posse do livro seja sempre transitória, compartilhada e multiplicadora. A ação é inspirada em um movimento voluntário de base global, nascido da difusão do hábito do bookcrossing, que começou nos Estados Unidos no final da década de 1990.

Serviço

De 25 a 30 de outubro

16ª Edição do Livro Livre, projeto de incentivo à leitura

13 estações da CPTM, em cinco linhas

Linha 7-Rubi: Franco da Rocha, Água Branca e Pirituba

Linha 10-Turquesa: Estação Ipiranga

Linha 11-Coral: Estações Guaianases, Mogi das Cruzes, Dom Bosco e Tatuapé, que também atende a Linha 12-Safira

Linha 12-Safira: Estações Jardim Romano, Jardim Helena-Vila Mara, Itaim Paulista, Itaquaquecetuba

Linha 13-Jade: Guarulhos-Cecap, Aeroporto-Guarulhos e Engenheiro Goulart, que também atende a Linha 12-Safira