Prefeitura anuncia a criação do programa Faculdades Guarulhos

Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (29) no auditório do CEU Continental, a Prefeitura anunciou a criação do programa Faculdades Guarulhos, que irá oferecer cem bolsas de estudo gratuitas em cursos superiores para pessoas em vulnerabilidade social. Em 2022 serão 50 vagas no curso de pedagogia e 50 para psicologia.

“Esse programa irá levar uma série de oportunidades para o guarulhense. Oportunidade de crescimento, de um emprego melhor e de uma carreira. Investir em educação é apostar em mudança e transformação da sociedade. Inicialmente serão cem vagas e isso significa que são cem vidas que irão decolar graças ao ensino”, afirmou o prefeito Guti. Ele explicou que as vagas ainda não estão abertas. “O programa será sancionado em breve e então iremos publicar o edital para que as instituições se inscrevam para participar. Em breve, iremos abrir o processo de inscrição para o munícipe que queira participar”.

O evento contou com representantes de diversas instituições de ensino da cidade interessadas em entender o funcionamento do projeto. Participaram FIG Unimesp, Universidade São Judas, Universidade Metodista de São Paulo – polo Guarulhos, Faculdade Torricelli, Faculdades Integradas de Ciências Humanas Saúde e Educação de Guarulhos, Uninove, Universidade Brasil, Wyden Educacional, Eniac e JBG3.

O programa

O secretário de Gestão de Guarulhos, Adam Kubo, foi o responsável por explicar para o público o funcionamento do programa, que irá conceder bolsas de estudos para cursos superiores por meio da aquisição de vagas em instituições de ensino superior da cidade. “O nosso objetivo é o de proporcionar formação e qualificação profissional de nível superior às pessoas de baixa renda e formar recursos humanos qualificados para assumir posições no mercado de trabalho”, afirmou.

A definição de áreas de formação levou em consideração as necessidades de mercado e as profissões do futuro, já que os cursos estão entre os dez mais procurados dentre os acessos dos universitários. A seleção de candidatos acontecerá mediante aprovação no processo seletivo da instituição de ensino superior credenciada, por meio de classificação no vestibular.