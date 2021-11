Leroy Merlin vai gerar mais de 500 empregos em nova loja em Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Guti, recebeu nesta segunda-feira (29), Renato Augusto Coltro, diretor de Desenvolvimento, Expansão e Relações Institucionais da Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do Brasil focada em melhorias para o lar, que irá inaugurar uma unidade na cidade no início do segundo semestre de 2022. O novo empreendimento, que terá área construída de 9.500 metros quadrados, vai gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

Já na fase da obra, que deve ter início nas próximas semanas, mais de 200 operários trabalharão na obra. A unidade, que ficará ao lado da rodovia Presidente Dutra, no acesso a Guarulhos pela avenida Aniello Pratici, deve figurar como uma das mais importantes do grupo Leroy Merlin no Brasil, segundo informou Renato Coltro.

Essa será a 46° loja da marca no companhia no país, e vem com a intenção de oferecer aos Clientes um catálogo completo de produtos e serviços de construção, decoração, acabamento, jardinagem e bricolagem. A loja conta com mais de 25 mil artigos divididos em 15 setores: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas.

A loja terá uma novidade exclusiva: espaço projeto e coworking onde os profissionais: engenheiros, arquitetos e decoradores (EAD) poderão atender seus clientes e trabalhar de dentro da unidade. Ela também contará com espaço de bricolagem – destinado a cursos e workshops voltados à prática e aprendizagem de “Faça Você Mesmo” para todos os públicos –, e o projeto Comunidades, que promove a troca de experiências entre Clientes e Colaboradores.

De acordo com o executivo, Guarulhos é um polo comercial muito importante e a abertura estava nos planos da companhia há muitos anos. “Com essa abertura, em uma das principais regiões metropolitanas de São Paulo, esperamos movimentar a economia, gerar empregos e trazer nossos produtos, serviços e soluções para o lar a essa”, conta.

Além da grande variedade de produtos, a loja contará com diversas experiências e serviços, como entregas em domicílio, atendimento agendado, programa de fidelidade, serviços de Instalação e cartão Celebre! – cartão de crédito da marca que oferece vantagens e benefícios aos Clientes. E, além do tradicional Drive-Thru da Construção e do Clique-Retire e Locker, no caso de pequenos e médios volumes onde o produto é guardado dentro de um armário e o Cliente recebe pelo celular um código para destravar a porta e retirá-lo, sem a necessidade de interação com atendentes.

