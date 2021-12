Guarulhos ganha a Van Procon Itinerante para atendimento nos bairros

No dia do 461º aniversário de Guarulhos, celebrado nesta quarta-feira (8), a população ganhou a Van Procon Itinerante para levar atendimento aos consumidores nos diversos bairros da cidade, especialmente os mais distantes. A entrega foi feita pelo prefeito Guti acompanhado da coordenadora do Procon Guarulhos, Vera Gomes Tulher, e do diretor de Relações Institucionais da Fundação Procon, João Silvestre Bôrro, na praça Teresa Cristina, Centro. Em seguida, a unidade móvel iniciou o atendimento à população em frente à Igreja Matriz.

“A nova viatura irá até as pessoas que moram longe para tratar de algum problema na relação de consumo. O veículo tem custo zero para o caixa do município e é fruto do dinheiro oriundo de multas aplicadas pelo Procon”, explicou o prefeito.

Segundo a coordenadora, todos os serviços prestados nos postos do Procon estão disponíveis no veículo, como abertura de reclamações, desbloqueio de nota fiscal paulista, orientações, entre outros. “Não há dúvida de que a cidade de Guarulhos e a população ganham um excelente presente de aniversário. O atendimento é humanizado, ouvindo cada um individualmente com empatia e atenção voltada ao problema do consumidor, seguindo todos os protocolos de segurança em virtude da pandemia, inclusive com disponibilização de totem com álcool em gel”, afirmou Vera.

Van Procon Itinerante

A Van Procon Itinerante é um furgão marca Renault Master ano 2020 equipado com cinco mesas de atendimento, sendo uma delas para receber o público dentro do veículo e as demais na área externa, cadeiras, computadores, ar-condicionado e gerador próprio.

Ao todo, quatro funcionários trabalham na unidade volante, entre os quais agentes do órgão que fiscalizam o comércio local, orientam e atendem eventuais denúncias de consumidores sobre empresas que desrespeitam a lei federal 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). Também disponibilizam aos consumidores informativos e cartilhas sobre vários temas como educação financeira, locação, compra e venda de imóveis, direitos do idoso, entre outros.

No próximo dia 16 a Van Procon Itinerante atenderá no Terminal de Ônibus Pimentas (estrada Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 4.494, Jardim Albertina), das 10h às 16h. A agenda do Procon Itinerante nos bairros será disponibilizada para consulta no site procon.guarulhos.sp.gov.br.

O Procon Guarulhos atende pelo mesmo site acima e pelo Disque-Denúncia 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Atendimentos presenciais

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro.

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João – Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC) – Telefone: 2484-1070.