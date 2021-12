Prefeitura oferece curso de salva-vidas no CEU Bonsucesso

Estão abertas até dia 5 de janeiro as inscrições para o curso gratuito de salva-vidas no CEU Bonsucesso. Para se inscrever, é necessário ter idade a partir de 18 anos e comparecer na unidade com a carteirinha do CEU. Quem não possui a carteirinha, deve apresentar RG, comprovante de endereço e certificado de vacinação contra a Covid-19.

As aulas começam também no próximo dia 5 e seguem por três meses, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h. O curso para salvamento aquático em piscinas oferece capacitação para evitar afogamentos, preservar a vida da pessoa envolvida em situação de perigo e agilidade nas ações de prevenção. Além disso, a formação oferece certificação e novas possibilidades de atuação no mercado de trabalho.

O CEU Bonsucesso está localizado na avenida Paschoal Thomeu, s/nº, na Vila Nova Bonsucesso. Mais informações pelo telefone: (11) 2088-3508.