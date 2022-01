Servidores têm até 12 de janeiro para fazer o recadastramento do Ipref

Servidores ativos e titulares de cargo efetivo da Prefeitura e da Câmara contribuintes do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos (Ipref), além de aposentados e pensionistas do instituto, têm até a próxima quarta-feira (12) para realizarem o censo cadastral, funcional, social e previdenciário. O servidor que não se autorrecadastrar no prazo terá suspenso o pagamento do salário.

De acordo com o Ipref, aproximadamente 14 mil servidores já fizeram o censo cadastral, contra 3.500 que ainda não realizaram.

Como proceder

Para proceder ao autorrecadastramento o funcionário deve acessar o site recadastramento.com.br ou o aplicativo de celular Recad. Quem precisar de orientações para o uso do aplicativo ou da página na internet pode enviar mensagem pelos números de WhatsApp (81) 98984-2509, (81) 98987-9398 e (81) 98984-6799.

Servidores ativos cedidos ou licenciados estão obrigados a se autorrecadastrarem.