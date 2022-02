Autores mais procurados na Biblioteca Monteiro Lobato são tema de exposição

Você sabe quais são os autores dos títulos mais emprestados pela Biblioteca Monteiro Lobato? Até o dia 4 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, a Prefeitura de Guarulhos apresenta exposição com imagens dos 16 autores mais procurados pelo público que frequenta o espaço, dentre os quais Jorge Amado, Machado de Assis, Sidney Sheldon, José Saramago, entre outros. A mostra está disponível ao público em geral no 1º andar, junto ao Varal Literário, um dos espaços interativos da biblioteca.

Com a exposição, os frequentadores da biblioteca têm a oportunidade de conhecer os autores, além do contexto histórico e geográfico que impactou a produção de suas obras. “Percebemos que nossos leitores procuram os títulos e quase sempre não conhecem quem os produziu. Isso pode dificultar a busca autônoma pelas obras, uma vez que nossos acervos ficcionais estão ordenados pelo sobrenome do autor”, explica a bibliotecária Lúcia Sasaki.

Aspirante a artista visual, Lúcia criou os retratos dos autores que compõem a exposição. Para elaborar os retratos, ela fez desenhos coloridos com tinta aquarela e fundo preto utilizando sumi, tinta de origem vegetal usada no Japão, feita com carvão moído, o que deu aos desenhos uma cor intensa.

De acordo com a bibliotecária, muito mais que obras literárias, romance e entretenimento, o levantamento feito pela equipe da Biblioteca Monteiro Lobato e que resultou na exposição mostrou que o público do espaço também tem grande interesse em autores e livros solicitados em concursos públicos e vestibulares.

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, Centro.

Para conhecer os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.