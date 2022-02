Programa Saberes em Casa volta em novo formato a partir da próxima semana

O Programa Saberes em Casa volta ao ar a partir da próxima quinta-feira (3) em um novo formato e transmissão toda terça e quinta-feira pelo canal da Secretaria de Educação de Guarulhos no YouTube (https://www.youtube.com/c/PortalSEInforme). O programa, que se tornou mais uma política pública para garantir a aprendizagem dos alunos da rede municipal, terá continuidade mesmo com a volta do ensino 100% presencial.

O Saberes em Casa é uma ferramenta que complementa as propostas educativas desenvolvidas nas unidades escolares. Baseado nas diretrizes traçadas pela Proposta Curricular – Quadro de Saberes Necessários (QSN), ele também auxilia os alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no processo de ensino e aprendizagem.

A nova programação será composta pelos blocos Linguagens (inglês, artes e educação física), transmitido semanalmente, Vivências na Creche, É Brincando que se Aprende, Além das Letras, Desafio do Dia e EJA, que serão transmitidos a cada duas semanas. Já os blocos Libras em Casa e Desenvolvimento de Autonomia serão transmitidos uma vez por mês.

Para Solange Turgante, diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep), o Saberes em Casa toma um rumo diferente a partir deste ano. “Durante o período de distanciamento físico das unidades escolares o programa cumpria o papel de garantir parte do dia letivo dos educandos da rede. Com o retorno presencial, ele se consolida como apoio complementar às atividades propostas pelas equipes escolares, que terão à disposição atividades para serem enviadas às famílias ao mesmo tempo em que poderão utilizá-las como orientações didáticas”, destaca.

Nesta temporada o site saberesemcasa.guarulhos.sp.gov.br será atualizado diariamente com novos programas, desafios do dia, revista, roteiros de estudo e aprendizagem e orientações didáticas, que podem ser utilizadas por professores, familiares e, principalmente, pelos alunos.