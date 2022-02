EMTU terá operação diferenciada nas linhas metropolitanas durante o Carnaval

As linhas metropolitanas gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) de São Paulo nas cinco regiões metropolitanas do estado terão alterações na circulação neste período de Carnaval.

Na segunda-feira (28) e na quarta-feira (2), as linhas de ônibus intermunicipais da EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba seguirão a programação horária de sábado. Na terça-feira (1º), a operação funcionará com tabela horária de domingo.

A circulação será monitorada e, se necessário, ajustes na frota ou tabela horária poderão ser realizados para melhor atender os passageiros. As programações podem ser consultadas pelo site da EMTU e os usuários podem acompanhar as viagens em tempo real pelo app EMTU Oficial, disponível para Android e iOS.

Sobre a EMTU – Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba/Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.