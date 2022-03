Arquivo Histórico oferece oficina gratuita de produção de documentário

Estão abertas as inscrições para a oficina de introdução ao videodocumentário, oferecida gratuitamente pelo Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos a jovens e adultos a partir de 14 anos, com ou sem experiência prévia em audiovisual.

Para participar os interessados devem preencher formulário de inscrição disponível no link https://bityli.com/oficina.doc. Ao todo são 15 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

A oficina de produção de documentário é uma ação cultural da área de audiovisual que tem como ênfase o aprendizado da pesquisa e do roteiro, das técnicas de gravação de depoimentos, de entrevistas e do uso de material de arquivo e edição.

As aulas têm início no dia 26 de março e previsão de encerramento em 26 de junho. Os encontros serão presenciais e ocorrerão aos sábados, das 14h30 às 16h30, na Sala de Memória do Arquivo Histórico, espaço que integra o complexo do Centro Municipal de Educação Adamastor e fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo. Para mais informações entre em contato pelo número (11) 2442-8723.

Os encontros obedecem a todas as normas de segurança para prevenção à covid-19 e contam com distanciamento, uso de máscara a disponibilização de álcool em gel.

Para saber mais sobre os eventos culturais em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.