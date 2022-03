GCM resgata jiboia em residência no bairro Cidade Seródio

A Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou uma jiboia de aproximadamente três metros em uma residência do bairro Cidade Seródio após uma denúncia feita pela equipe da imobiliária responsável pelo imóvel na sexta-feira (4), ao constatar que o inquilino responsável pelo animal não aparecia no local havia três meses. Os agentes retiraram com cuidado a serpente do terrário em que estava presa, realizaram os primeiros cuidados e a mantiveram em um abrigo adequado.

O GCM Wagner Mussi, que atuou na ocorrência, explica que o animal estava muito estressado e tentava avançar nos agentes, batendo no vidro do terrário. “Para evitar que a serpente se machucasse, a primeira ação foi retirar os galhos e cascalhos do caminho. Depois a retiramos do terrário com equipamentos seguros e técnicas adequadas para esse tipo de animal. Também demos um pouco de água e a transferimos para um ambiente mais escuro a fim de tranquilizá-la”.

Após o resgate, a equipe conduziu a jiboia ao Parque Ecológico Tietê para análises do time de biólogos e veterinários do local. Após todos os cuidados, caso o animal possa se adaptar à natureza, será feita a soltura em seu habitat natural.

“Há a suspeita de que a jiboia não recebia cuidados e alimentação desde que o inquilino deixou a residência. Então é essencial que ela receba essa atenção profissional para que restabeleça sua saúde, conforto e tranquilidade”, pontuou Mussi.