Cursos de qualificação profissional em diversas áreas estão com inscrições abertas

Com o objetivo de qualificar a população em diversas áreas do mercado de trabalho, a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. Desta vez são 48 oportunidades para três cursos: fotografia para redes sociais (16 vagas), automação predial – instalação de sistemas automatizados (16 vagas) e técnicas básicas de serralheria em aço e alumínio (16 vagas).

Os interessados, desde que tenham 18 anos ou mais, têm até o dia 10 de março para realizar a inscrição por meio dos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728. É necessário informar o curso escolhido, nome completo, data de nascimento, RG, CPF e endereço completo.

Os cursos

No curso de técnicas básicas de serralheria em aço e alumínio o objetivo é desenvolver competências relativas à fabricação de esquadrias de aço e alumínio para edificações. As aulas acontecerão entre 21 de março e 20 de abril, presencialmente, no Senai Celso Charuri (avenida Carmela Dutra, 380, Jardim Presidente Dutra).

Já o curso de automação predial – instalação de sistemas automatizados irá desenvolver as competências necessárias para realizar automação predial, de acordo com as normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. As aulas acontecerão presencialmente, também entre os dias 21 de março e 20 de abril, no Senai Hermenegildo Campos de Almeida (avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 601, Jardim Paraventi).

As aulas de fotografia para redes sociais irão apresentar as noções básicas de captação fotográfica, iluminação, composição, estética e tratamento de imagens. As aulas acontecerão de 21 de março a 1º de abril no Senac Guarulhos (rua Padre Celestino, 108, Centro). Para este curso é necessário que o estudante leve um celular ou um tablet para a realização das aulas práticas.