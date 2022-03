Mutirão do CadÚnico no CEU Pimentas atende 167 famílias

O mutirão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que ocorreu no sábado (5) no CEU Pimentas, atendeu um total de 167 famílias. Este foi o primeiro evento de 2022 e ofereceu atualização cadastral e elaboração de cadastros novos para as famílias que ainda não o possuíam.

A atualização dos dados do cadastro é de extrema importância para que os munícipes garantam o seu acesso a diversos benefícios sociais oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal. Os dados devem ser atualizados a cada dois anos.

Os atendidos também puderam contar com o atendimento oferecido pela Van da Boa Energia da EDP Bandeirantes, que promoveu a inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que garante desconto na conta de luz para famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único.

Mutirões

Os mutirões aos finais de semana, realizados nos CEUs, visam a facilitar o acesso de famílias que não têm condições de se deslocar até os postos de atendimento durante a semana. Esse tipo de ação tem obtido sucesso desde sua implantação pela Prefeitura de Guarulhos, em 2017.

Para mais informações sobre o Cadastro Único e os programas aos quais ele fornece acesso entre em contato com a Central do CadÚnico pelos telefones 2087-4270 / 2408-7020.