GCM prende dois homens por roubo de celular na Vila Flórida

Uma equipe de patrulhamento tático da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois homens acusados de roubar um celular nesta quarta-feira (9), após ser solicitada por vítimas na Vila Flórida. Com a informação sobre o caminho tomado pelos suspeitos ao fugirem, os agentes realizaram uma busca nas proximidades e abordaram dois homens com as características físicas descritas pelas vítimas. O celular foi encontrado com um deles.

Ao serem questionados sobre a denúncia, ambos confirmaram a prática do roubo e foram reconhecidos pelas vítimas. Diante das informações, os envolvidos foram conduzidos ao 1° Distrito Policial, onde a autoridade policial tomou conhecimento da situação. O celular foi devolvido às vítimas e os acusados ficaram à disposição da Justiça.