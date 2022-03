Florinda Meza diz estar ‘brigando’ para que ‘Chaves’ volte a ser exibido

A atriz mexicana Florinda Meza, que deu vida a personagem Dona Florinda, se manifestou na segunda-feira (14), a respeito do fim da exibição do seriado Chaves.



“Meu coração de Chapolin está triste, porque o programa Chespirito (como é chamado no México) não é visto nas telas de um mundo tão carente de riso e alegria”, escreveu ela em seu Twitter.



Florinda foi casada com o protagonista e criador da série, Roberto Bolãnos, que morreu em novembro de 2014. Desde 2020, os episódios de Chaves não são mais exibidos por questões de direitos envolvendo a família.



Na época, Florinda também disse ser contra a decisão e que não a achava justa, especialmente em um momento de pandemia, onde as pessoas precisavam de diversão.



Ela retomou o assunto e reafirmou sua vontade de que o programa seja exibido novamente.



Em resposta aos seus seguidores, ela explicou que não fez parte da decisão que encerrou a exibição e disse ter entrado na justiça para conseguir que as emissoras de televisão possam voltar a passar a série.



“Se dependesse de mim, o show nunca teria saído das telas. Por isso estou agora no meio de uma briga legal para que a vontade do meu Rober seja respeitada e para que o programa volte às telas.”