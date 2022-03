Cras Sítio dos Morros recebe idosos para orientação sobre benefícios

A unidade Sítio dos Morros do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) recebeu nesta sexta-feira (25) 60 idosos para evento orientativo sobre o Benefício da Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos que tenha renda familiar de até um quarto do salário mínimo e que não contribuiu com o INSS pelo tempo necessário para a aposentadoria.



Durante um café da manhã eles receberam orientações sobre os critérios para a manutenção do benefício, bem como a necessidade da atualização do Cadastro Único para Programas Sociais a cada dois anos para evitar o bloqueio do benefício. Quem estava com o cadastro vencido aproveitou a oportunidade para atualizar os dados e não perder o benefício. Os idosos também receberam orientações para garantir outros direitos, como o Cartão de Estacionamento do Idoso e a Carteirinha do Idoso.



O grupo de dança do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva também marcou presença na reunião, realizando uma apresentação que deixou o grupo bem animado.



Aqueles que tiverem interesse em solicitar qualquer um dos benefícios destinados para pessoas acima de 60 anos podem procurar as unidades do Cras, assim como as unidades móveis de assistência social.



Confira os endereços das unidades do Cras em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras.