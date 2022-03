Regiões do Condemat terão mais de 400 atletas no Jogos Estaduais da Melhor Idade

Depois de dois anos com o calendário esportivo prejudicado por conta da pandemia de covid-19, as prefeituras do Alto Tietê se preparam para participação na 1ª etapa dos Jogos Estaduais da Melhor Idade (JOMI), o antigo JORI – Jogos Regionais do Idoso.

Nove das 12 cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) estarão na competição, que acontece do dia 30 de março até 3 de abril, em Campos do Jordão. Ao todo serão 420 atletas das cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Santa Isabel.

A competição, que é o principal torneio esportivo voltado para a terceira idade no estado, com a participação de atletas acima de 60 anos, vai funcionar no formato de uma olimpíada regional, com disputas das modalidades de Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol Adaptado e Xadrez, nas categorias feminino e masculino. Todas as modalidades terão participação de atletas da região.

“Essa é uma competição de grande importância e marca o retorno dos nossos atletas para as atividades esportivas regionais. Os municípios estão preparando toda a estrutura necessária para garantir a participação segura dos nossos atletas da melhor idade”, disse o coordenador da Câmara Técnica, Fábio Sales.

Na última edição dos jogos, em 2019, a delegação de Guarulhos conquistou o vice-campeonato com 117 pontos, ficando atrás apenas da cidade de São José dos Campos, campeã da competição com 159 pontos.