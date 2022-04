Prefeitura abre inscrições para seletiva de atletismo a partir de segunda-feira

Na próxima segunda-feira (4) serão abertas as inscrições para a seletiva de atletismo da Prefeitura de Guarulhos. Os interessados deverão ir ao Estádio Arnaldo José Celeste, localizado na rua Domingos Fanganiello, 176, Ponte Grande. As vagas são limitadas e contemplam o público masculino e feminino de dez a 16 anos.

As seletivas estão marcadas para 8 de abril, das 8h30 às 11h, e dia 29, das 14h às 17h, no mesmo estádio. Os aprovados na seletiva farão parte do Guarulhos Campeão, programa de alto rendimento desenvolvido pela Prefeitura, e estarão aptos a representar a cidade em competições. As inscrições podem ser feitas até o dia de cada seletiva.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, essa é uma iniciativa que irá fortalecer o esporte guarulhense. “Nosso intuito é buscar promessas da modalidade e garantir um time Guarulhos ainda mais fortalecido para as competições que disputaremos em 2022”, destacou.