Ginásio do CEU Cumbica recebe semifinal da Superliga de Vôlei entre Guarulhos e Minas

O segundo jogo das semifinais da Superliga marcado para o próximo dia 16 (sábado), às 19h, entre Vedacit Vôlei Guarulhos e Fiat Gerdau Minas, será disputado no Ginásio Poliesportivo do CEU Cumbica (avenida Atalaia do Norte, nº 544, Jardim Cumbica). A primeira partida acontece neste sábado (9), às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Caso haja empate em número de vitórias no segundo jogo, a decisão final será no dia 19, também na capital mineira.

O ginásio do CEU foi escolhido porque a sede oficial do time guarulhense, Ginásio da Ponte Grande, não possui a capacidade mínima exigida pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para jogos desse porte. Os ingressos já estão disponíveis e serão vendidos apenas no sistema on-line, pela plataforma Sympla. O jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv.

A estrutura física do CEU Jardim Cumbica é composta ginásio poliesportivo com medidas oficiais e capacidade para 2,5 mil pessoas, piscina semi-olímpica, anfiteatro, Centro de Incentivo à Leitura, duas salas de ginástica, quatro salas multiuso, academia, telecentro e amplos espaços para práticas de atividades físicas. O local abrange também escolas EPG Vereador Carlos Franchin e EPG Hamilton Félix de Souza.

A utilização do poliesportivo do CEU Cumbica teve o apoio da Prefeitura de Guarulhos, que liberou o espaço com a intenção de levar um grande espetáculo do esporte nacional para a população de uma região que nunca teve uma experiência como essa. “É um grande orgulho ver a nossa equipe estar entre as quatro principais do País. Junto a isso, temos a chance de proporcionar um grande jogo dentro de nosso CEU, o que vai ser uma experiência inédita para os moradores dessa região. Acredito que será um grande estímulo aos nossos jovens para a prática do esporte de alto rendimento. E vamos torcer muito para que nosso time chegue à final”, comemorou o prefeito Guti.