Furto de cabos deixa região da Vila Galvão sem água

A Sabesp informa que o fornecimento de água em Guarulhos pode sofrer com intermitências, nesta quarta-feira (13), devido a uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento da região do Tremembé, devido a furto de cabos. A normalização do abastecimento deverá ocorrer ainda durante a tarde de hoje.

Os serviços poderão afetar o fornecimento de água nos bairros Vilas Galvão e Rosália, além dos Jardins Renée, Teresópolis e Baruch.

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não devem sentir o período de intermitência. A Companhia destaca que é importante que os moradores mantenham o uso consciente da água.

A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais pelos telefones: 195 e 0800 055 0195 (ligações gratuitas). Ou pelo WhatsApp exclusivo para Guarulhos: 11 95976-3843.