Prefeitura divulga nota final da prova objetiva do concurso para GCM

A nota final da prova objetiva do concurso para Guarda Civil Municipal (GCM), aplicada no dia 13 de março, foi disponibilizada no Diário Oficial (https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/484850076.pdf) desta quinta-feira (14). Os resultados foram obtidos pela somatória dos pontos conseguidos em todas as disciplinas da avaliação.

O candidato deve acompanhar as próximas etapas por meio do portal da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). Os 50 aprovados gozarão de estabilidade no emprego e ainda terão a oportunidade de receber formação na corporação e um plano de carreira, além de adicional de periculosidade, vale-alimentação e vale-transporte.