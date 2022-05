PepsiCo fechará fábrica de Guarulhos

Após 64 anos de funcionamento, a PepsiCo anunciou o fechamento da unidade de Guarulhos, dedicada a produção do achocolatado Toddy. A fábrica será transferida gradualmente para Sorocaba, no interior de São Paulo, com fechamento definitivo das atividades na cidade previsto para março de 2023. O Centro de Distribuição manterá as atividades em Guarulhos.

Em nota, a empresa explicou que o fechamento acontecerá por estratégia de crescimento e desenvolvimento da categoria no país, já que, segundo a empresa, em Sorocaba o modelo de operação é moderno e sustentável, podendo acelerar as inovações e crescimento da marca.

Outro motivo citado foram os impactos sofridos pela fábrica devido a sua localização, à beira da rodovia Presidente Dutra, no km 219. “A empresa sofre os impactos do tráfego na estrada e marginais, o que prejudica a cadeia de abastecimento de matéria-prima e a expedição de produto acabado. Adicionalmente, há limitações para ampliação das instalações da empresa em função de desapropriações realizadas há alguns anos para investimento no acesso ao transporte público local”, afirmou em nota.

Em relação aos funcionários, a empresa afirma que o anúncio de fechamento foi feito com antecedência em consideração aos trabalhadores.