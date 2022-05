Prefeitura homenageia mães com deficiência com massagem e sessão de reiki

Em homenagem ao Dia das Mães, a Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta sexta-feira (6) sessões de 15 minutos de quick massage (massagem rápida) e reiki (técnica japonesa que proporciona equilíbrio energético e o bem-estar físico e mental) a mães com deficiência e às de filhos com deficiência. A ação ocorreu na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e contou com a parceria de voluntários.

“Muitas vezes as mães de pessoas com deficiência não têm oportunidade de fazer atividades para elas mesmas e esta é uma forma de cuidar de quem cuida”, afirmou o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido, que agradeceu a colaboração de todos os voluntários da equipe Reike Solidário e do grupo de servidores.

Deficiente visual há seis anos, Magda Medeiros Machado, 45 anos, frequenta a subsecretaria desde 2018 e aprovou a iniciativa. Ela passou pela sessão de reiki e aguardava a vez da massagem. “Gosto muito de reiki, pois acredito na força da troca de energia. Estou me sentindo bem porque recebi uma energia boa e também deixei energia para quem aplicou. As atribulações do dia a dia acabam afastando a gente dos pensamentos bons”, disse Magda.

Moradora do Recreio São Jorge, Auridéia da Costa Silva, 53 anos, é mãe do Diego, que é deficiente visual e participa do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) na subsecretaria. “Há muitos anos eu tinha feito uma massagem. Agora estou relaxada e chego a achar que estou mais nova. Se eu pudesse pagaria para fazer mais vezes. Este foi um bom presente de Dia das Mães”, disse Auridéia.

Atuando há mais de quatro anos como massoterapeuta profissional, Cindy Ellen Silva, 46 anos, foi uma das voluntárias da ação. “Deu para proporcionar esse benefício às mães hoje. As pessoas saem daqui diferentes, animadas e relaxadas após a massagem”, declarou Cindy, que possui baixa visão.