Equipe guarulhense de ginástica acrobática se destaca durante competição em Portugal

A equipe guarulhense de ginástica acrobática – Guarulhos/Acrorit participou do 16º Maia Internacional Acro Cup. O evento aconteceu em Maia, Portugal, entre os dias 10 e 15 de maio e contou com atletas de 23 países: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Ucrânia, Portugal, Dinamarca, Bélgica, Espanha, Holanda, Finlândia, Reino Unido, Estônia, França, Bulgária, Suíça, Áustria, Irlanda, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Azerbaijão, Austrália, Itália.

As atletas de Guarulhos tiveram resultados expressivos. No trio feminino categoria 13 a 19 anos, Julia Fini, Giovana Ferreira e Jessica Hintze terminaram a competição em 18º lugar, muito próximas da classificação para a semifinal. No trio feminino categoria 12 a 18 anos, Emilly Camargos, Rafaela Alexandre e Stella Batista ficaram em 45º entre 70 trios.

Para a técnica da equipe, Ana Cecilia Zarantonelli, os resultados da equipe foram surpreendentes. “Foi um resultado inédito para Guarulhos com trios tão jovens. Estamos trabalhando na direção certa e todas as ginastas se superaram nessa competição”, afirmou a treinadora.

O evento

O Acro Clube da Maia e a Maia City Hall, com o apoio da Federação Portuguesa de Desporto e Juventude, organizaram o 16º Maia Internacional Acro Cup. A competição contou com a participação de seleções nacionais / regionais, clubes e equipes. Além disso, o evento contou com competição por equipes para Juvenis, Grupo Etário 1, Grupo Etário 2, Juniores e Sênior.