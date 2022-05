Campeonato de Futsal Metalúrgico começa no próximo domingo

O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região retoma as atividades esportivas com o 16º Campeonato de Futsal. A abertura será domingo, a partir das 9 horas, no Ginásio Poliesportivo do Clube de Campo (Parque Primavera).

O torneio conta, até agora, com 17 equipes, em quatro grupos. “Caso mais equipes se inscrevam, colocaremos nos grupos subsequentes, até que todos completem cinco times”, explica o vice-presidente do sindicato e coordenador do Departamento de Esportes, Ricardo Oliveira.

Ficou assim – Grupo A: Açotubo, Rodcar, Cindumel, Tecfil e NTN; Grupo B: Cummins, Bristol, Raft e Joalmi; Grupo C: SMRC, Moterson, Fanem e Tower; Grupo D: Luxalum, Mahle, U-Shin e Dyna.

ABERTURA – O primeiro dia de competição já tem os jogos definidos. A abertura será a partida entre Cummins e Raft. Na sequência, jogam Mahle x Dyna; Moterson x Fanem; e Luxalum x U-Shin fecham o domingo de futsal metalúrgico.

O presidente do sindicato, Josinaldo José de Barros (Cabeça), comemora a volta do campeonato. “Por causa da pandemia, ficamos sem o torneio por dois anos. Mas agora retomamos. Que vença o melhor e que todos se divirtam”, disse ele.